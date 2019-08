Personnes âgées: la Caisse d’autonomie se dote d’un nouveau directeur

PARIS, (AFP) – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) s’est dotée d’un nouveau directeur, Luc Allaire, nommé en conseil des ministres.

M. Allaire, ancien directeur de l’administration générale et de la modernisation des services (DAGEMO), au ministère du Travail, a été nommé pour trois ans. Il succède à Laurent Vachey, qui a quitté ses fonctions fin juin à l’issue de son mandat. La CNSA, créée en juin 2004 et en partie financée par une journée de travail non rémunérée, assure notamment le suivi des plans pluriannuels en direction des personnes âgées et handicapées. Elle participe également au financement de l’Allocation personnalisée pour l’autonomie (APA) pour les personnes âgées à la Prestation de compensation du handicap (PCH).