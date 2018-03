Personnes âgées : Un site officiel d’infos pratiques

Des informatiques pratiques et fiables à destination des personnes âgées réunies sur un même site

Le site internet « Pour les personnes âgées » ou « Portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches » propose de nombreuses rubriques d’information ainsi qu’un accès facile et rapide à différents services en ligne.

Parmi les rubriques consultables :

– Actualités

– Vivre à domicile

– Vivre ailleurs temporairement

– Choisir un hébergement

– Bénéficier d’aides

– Exercer ses droits

– Aider un proche

– À qui s’adresser ?

Le site propose également un annuaire de 12 000 structures dont les EHPAD, les résidences autonomie, les plateformes d’accompagnement et de répit, les points d’information locaux… ainsi qu’un simulateur de reste à charge mensuel en EHPAD, des conseils de prévention et des vidéos explicatives pour éclaircir les questions complexes.

« Lancé en juin 2015, le site met à disposition des personnes âgées et de leurs proches une palette d’informations pratiques concernant leurs droits et les solutions d’accompagnement s’offrant à eux, commente la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Il permet également de comparer les prix et les prestations des EHPAD (maisons de retraite médicalisées) et d’estimer le reste à charge mensuel de la personne hébergée en EHPAD, après déduction de l’APA (allocation personnalisée pour l’autonomie) et des aides au logement. Dans quelques semaines, il recensera également les prix des résidences autonomie ».

Dans la rubrique « Aider un proche », les aidants trouveront ainsi différents articles présentant, entre autres, la possibilité de trouver des lieux d’échange et de soutien, mais également les mesures existantes pour concilier vie professionnelle et rôle d’aidant ou des informations relatives aux mesures de protection juridique et aux obligations de la famille.

À découvrir sur : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr