Personnes âgées: 7 Français sur 10 ont une bonne image de l’aide à domicile

PARIS (AFP) – Les services d’aide à domicile ont une “bonne image” pour 71% des Français, contrairement aux maisons de retraite, selon un sondage TNS réalisé pour Le Journal du Domicile, Mondial Assistance et Le Parisien, à l’occasion des premières Assises nationales du secteur. Sur les 541 personnes de 45 ans et plus, issues d’un échantillon national représentatif, interrogées du 31 août au 2 septembre, 14% ont une “très bonne image” et 57% une “assez bonne image” de la qualité des services d’aide à domicile contre 11% d’opinions “assez mauvaises” et 3% de “très mauvaises”, 15% ne se prononçant pas.

Face à la dépendance, 90% des sondés préféreraient un maintien à domicile pour eux-mêmes et à 86% pour leurs proches, sachant que 27% d’entre eux ont une personne âgée dépendante dans leur foyer ou leur entourage familial.

En mai dernier, le même organisme de sondage, dans une étude pour la Fédération hospitalière de France (FHF), indiquait que 52% des personnes interrogées avaient une “mauvaise opinion” des maisons de retraites.

