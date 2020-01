Périgueux: l’Apei inaugure “Calypso”, un établissement pour adolescents polyhandicapés.

Le vendredi 15 mai 2009, l’Apei de Périgueux inaugure “Calypso”, établissement pour adolescents de 11 à 18 ans polyhandicapés en présence de Jean Louis Fournier et Régis Devoldère. Il aura fallu 10 ans de travail de concertation, d’insistance et de mobilisation de parents bénévoles pour apporter une réponse concrète aux besoins des familles ayant un adolescent polyhandicapé en Dordogne. Cet établissement fait entrer la jeunesse dans l’association dont les établissements jusque là étaient uniquement destinés aux adultes. Calypso consolide ainsi la position de l’Apei de Périgueux comme acteur majeur dans le champ du handicap mental en Dordogne et au niveau aquitain.

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION

• 11 heures : Inauguration

Discours de parrainage de Jean-Louis Fournier

Auteur du récit “OU ON VA PAPA ?”, prix fémina 2008, Jean-Louis Fournier rassemble et ressemble aux personnes qui se sont mobilisées pour la création de Calypso , des parents ou amis touchés par le handicap mental. Il a su, au travers de son ouvrage dire ce que chacun vit, écrire ce que chacun a pu ressentir à un moment ou l’autre de son quotidien dans son parcours de parent d’enfant handicapé. Il est de fait un porte parole de ces parents mais aussi des personnes handicapées face aux restrictions de vie qu’imposent le handicap. Il a accepté de partager ce moment fort qu’est l’ouverture de Calypso et d’offrir sa plume à l’oral pour aider l’établissement à « larguer les amarres » .

• De 15 à 17 heures : Rencontre-débat entre Jean Louis Fournier et les parents des personnes accueillies dans les établissements de l’APEI de Perigueux.

Echanges sur le handicap et l’humour pour aider à mieux adopter et canaliser la souffrance, dépasser la culpabilité…..

En savoir plus:

Les données chiffrées de l’Apei de Périgueux:

– 15 établissements et services répartis sur les arrondissements de Nontron et Perigueux

– 395 personnes accueillies – 220 ouvriers d’ESAT

– Professionnels salariés de l’association : 238,5 ETP équivalents temps plein

– Compte de résultat moyen : 17 300 000 € – Budget moyen : 13 600 000 €

– Provenance des fonds : Etat (DRTE, Assurance maladie, DRASS) , Budget social Conseil général de la dordogne, clients ESAT, adhésions, dons et legs.