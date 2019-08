Peine de mort: Amnesty International dénonce les actes encore commis dans plusieurs pays

À cette date symbolique, l’association Amnesty International a tenu à pointer du doigt des faits qui sont le plus souvent passés sous silence : « Plusieurs pays continuent de condamner à mort et d’exécuter des personnes souffrant d’un handicap mental ou intellectuel, en violation des normes internationales, a ainsi déclaré Audrey Gaughran, directrice du programme Thématiques Mondiales à Amnesty International.

Les normes internationales relatives au handicap mental ou intellectuel constituent des garanties importantes pour les personnes vulnérables. Loin de chercher à excuser des crimes horribles, elles définissent des paramètres afin de cerner la nature de la sanction qui peut être prononcée. Amnesty International s’oppose à la peine de mort en toutes circonstances: il s’agit du châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. Toutefois, dans les pays qui continuent d’exécuter les normes internationales, y compris celles qui interdisent le recours à la peine capitale contre certains groupes vulnérables doivent être respectées et mises en œuvre, en attendant l’abolition totale ».