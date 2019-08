Pédopsychiatre : Roger Salbreux raconte son expérience de praticien

Le handicap comme combat aux côtés des enfants : récit de vie d’un pédopsychiatre

Roger Salbreux est pédopsychiatre, clinicien, enseignant et chercheur. Cela fait presque soixante-dix ans qu’il est au service des personnes en situation de handicap et de leurs proches.

Aujourd’hui, à travers un entretien présenté sous forme de dialogue avec Michel Dugnat, pédopsychiatre et praticien hospitalier, il retrace son parcours professionnel et ses recherches en faveur des enfants en situation de handicap ou en risque de le devenir. L’engagement de cet homme dans la cause des personnes en situation de handicap, et notamment des enfants et de leur famille, a contribué à une meilleure connaissance et une meilleure prise en compte des problématiques liées au handicap.

“Qu’est-ce qui a poussé Roger Salbreux sa vie durant à mener sur tous les fronts un combat en faveur des enfants en situation de handicap ou en risque de le devenir ? Dans les années 1950, tout ou presque était à faire, à commencer par le diagnostic précoce. Mais que vaut un diagnostic s’il ne peut déboucher sur une prise en charge ? Celle-ci ne peut être raisonnablement envisagée au niveau des pouvoirs publics si on ne connaît pas l’étendue des besoins. Roger Salbreux a ainsi été l’artisan d’une grande enquête épidémiologique, à l’origine de la création des CAMSP (centres d’action médico-sociale précoce). Il n’a cessé, depuis, de militer dans un grand nombre d’organismes et d’associations qui se sont donné pour tâche le progrès des connaissances sur le handicap ou l’amélioration du sort des enfants en situation de handicap”.

« Rencontre avec Roger Salbreux – Le handicap comme combat aux côtés des enfants », Michel Dugnat, éditions Érès, 261 pages, 18 euros.