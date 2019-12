Pêche pour tous au lac de Christus

Le 30 mai dernier a eu lieu, sous un soleil de fête, l’inauguration du poste handipêche situé au lac de Christus à Saint-Paul-lès-Dax. En présence de représentants de la Fédération de pêche des Landes et de l’Association de pêche saint-pauloise, Dany Michel a tenu à insister sur la philosophie du projet : « celle de l’accessibilité au plus grand nombre ». Réalisé en régie par les services de la ville, ce poste handipêche résulte d’une demande réelle, ainsi que de la volonté de la municipalité de « permettre à tous de profiter du cadre sublime du lac de Christus et de s’adonner, en toute liberté, au loisir de la pêche ».