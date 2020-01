Lenny Kravitz, Keziah Jones et Olivia Ruiz figurent à l’affiche du concert donné prévu le 19 septembre au Grand Rex à Paris à l’occasion du 10e anniversaire de la Journée mondiale de la paix célébrée le 21 septembre par l’organisation Peace One Day. Ayo, Kasabian ou Charlie Winston, entre autres, complètent l’affiche de l’événement dont l’ambassadeur est l’acteur britannique Jude Law.

Créé il y a dix ans par le réalisateur Jeremy Gilley pour devenir le jour de “tous les cessez-le-feu et de la non-violence”, le Peace One Day a été adopté par les tous les Etats membres des Nations unies et célébré chaque 21 septembre. Les organisateurs tentent de rallier les peuples à leur cause par le biais de “l’éducation, de films, de sport et de musique”. L’an passé, 1,6 million d’enfants ont pu être vaccinés contre la polio grâce à Peace One Day, alors que les Nations unies faisaient état d’une baisse de 70% des incidents violents au cours de la dernière Journée de la paix.”The Day After Peace” est le dernier documentaire en date signé Jeremy Gilley et co-produit par la BBC et Passion Pictures retraçant l’activité des dix premières années de Peace One Day.

Location: 0 892 68 36 22 (0,34€mn) et http://www.peaceoneday.org