PDUIF, partenaires pour la mobilité

A l’occasion du salon de l’Association des Maires d’Ile de France, Sophie Mougard, Directrice générale du STIF, a réaffirmé l’engagement du STIF pour mener à bien la révision du Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF).

Organisé par le STIF, le premier rendez vous majeur de cette révision est le 1er forum des déplacements en Ile de France Mercredi 17 juin 2009 au Stade de France – salle Chorum 12h30 – 14h – 18h : forum

La méthodologie et le calendrier du PDUIF seront présentés et expliqués. Ce forum tracera les grandes orientations pour la mobilité en Ile de France à l’horizon 2020. Des tables rondes aborderont les défis majeurs du PDUIF. Le PDUIF est une approche globale des déplacements à l’échelle régionale. Il concerne tous les franciliens qu’ils soient piétons, cyclistes, utilisateurs des transports en commun, automobilistes, taxis, transporteurs de marchandises, décideurs économiques ou élus.

C’est donc une réflexion stratégique sur la mobilité, mais également ses incidences sur l’environnement et la santé en Ile de France. Ce document d’orientation et de programmation vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès d’une part et la protection de l’environnement et de la santé d’autre part. Il intègre donc une dimension sociétale majeure pour la vie quotidienne des franciliens. Il fixera les objectifs et le cadre de la politique de déplacements des personnes et des biens pour l’ensemble des modes de transport entre aujourd’hui et 2020.

Le premier PDUIF a été élaboré en 2000 par l’Etat, en association avec la Région, le STIF et la ville de Paris. En 2004, la loi Libertés et Responsabilités Locales a donné au STIF la responsabilité de l’élaboration de ce nouveau PDUIF. Le projet élaboré par le STIF suivra alors un processus de validation et d’enquête publique jusqu’à son approbation par le Conseil Régional.