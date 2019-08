Pays de Redon: un diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale

Le groupement d’établissements (Greta) du Pays de Redon a mis en place depuis septembre un diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS), ouverts aux demandeurs d’emplois souhaitant travailler dans le secteur de l’aide à la personne. Le comité de pilotage du DEAVS qui s’est tenu récemment a permis aux professionnels de l’aide à la personne de venir nombreux nombreux se documenter tandis qu’il a offert la possibilité à celles qui suivaient la formation il s’agissait de faire le bilan de leur dix mois d’apprentissage.

« Le conseil régional et la charte de qualification des emplois dans l’aide à domicile participent au financement de ce diplôme, expliquait dans les colonnes de Ouest-France, Catherine Durand, conseillère en formation continue au Greta. Ils financent respectivement 10 et 6 places. La formation se déroule de septembre à juin. » Pour accéder à la formation du DEAVS, un premier test écrit doit être validé, à la suite de quoi, le candidat doit passer un test oral devant un jury, composé d’un formateur et d’un professionnel. La première année, seize demandeurs d’emplois ont suivi la formation et affichent autjourd’hui un bilan positif. « On sait qu’on leur met la pression. Mais c’est dans leur intérêt. On aimerait qu’elles soient de vraies professionnelles qualifiées. »

Renseignements, auprès du Greta Est-Bretagne, 7, rue Saint-Conwoïon, BP 90 503, 35 605 Redon. Tél. 02 99 72 22 40.