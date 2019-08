Pauline d’Hautefeuille aux Championnats du Monde d’escrime

Pauline d’Hautefeuille, chargée de mission en prospective & développement international chez Malakoff Médéric, et 4e escrimeuse au classement international handisport au fleuret et à l’épée, s’est qualifiée pour les championnats du monde d’escrime 2010. Les épreuves au cours desquelles alterneront des sportifs avec et sans handicap se dérouleront du 6 au 11 novembre prochains à Paris au Grand-Palais.

C’est la deuxième fois, après Turin en 2006, que les finales handisport sont intégrées aux championnats du monde d’escrime. Plus de 150 escrimeurs handicapés de 36 nationalités sont attendus. La diffusion de cet évènement sur les 3 grandes chaînes de télévision françaises donnera une grande visibilité aux épreuves handisport.

« Analyse, stratégie, décision et maîtrise de soi : ces mots illustrent ma passion pour l’escrime où conviction et patience sont les clés de la réussite. De plus, ce que j’apprécie dans la pratique de l’escrime en fauteuil, c’est la qualité et la facilité des échanges entre des escrimeurs ayant ou non un handicap, qu’ils soient débutants ou compétiteurs de haut niveau » indique Pauline d’Hautefeuille. Pauline d’Hautefeuille participera à l’épreuve de fleuret en individuel qui se déroulera dimanche 7 novembre à partir de 8h00. Elle concourra également à celle d’épée individuelle qui se tiendra lundi 8 novembre.

Pour Malakoff Médéric, le sport est un vecteur d’intégration qui renverse les préjugés et permet de poser un autre regard sur le handicap. Le Groupe est depuis janvier 2009 partenaire officiel de la Fédération Française Handisport (FFH). Par ce soutien, ainsi que celui de sportifs de haut niveau, Malakoff Médéric s’associe à la préparation des Jeux Paralympiques de Londres en 2012.

Plus d’informations sur les épreuves handisport sur le site de la FFH : www.handisport.org