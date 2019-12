Patrimoine, tourisme et handicap : les Plus Beaux Villages de France font leurs Journées du Patrimoine

Rendre le patrimoine accessible aux déficients visuels, tel est l’objectif du partenariat engagé depuis 2003 entre l’association Les plus Beaux Villages de France et l’association Braille & Culture. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (19 et 20 septembre), qui auront pour thème, cette année, “le patrimoine accessible à tous”, les deux associations célèbreront leur partenariat dans le village de Conques (Aveyron) qui se verra par ailleurs remettre le label “Tourisme & handicap”.

Adapter les sites touristiques et culturels à l’accueil des handicapés visuels, telle est la vocation de l’association Braille & Culture. Créée en 1990 et basée dans le Puy-de-Dôme, l’association compte à son actif de nombreuses initiatives dans ce domaine : l’abbaye de Citeaux, le Musée International du Parfum à Grasse, les villes de Versailles, Grenoble, Clermont-Ferrand… Parmi les adaptations les plus fréquemment réalisées : circuits de visite sensorielle, carnets de visite en caractères agrandis et en braille, audio-guides, maquettes tactiles de sites et monuments, signalétique en relief… Depuis 2003, un projet d’accessibilité globale a été mis en place sur 8 villages pilotes du réseau des Plus Beaux Villages de France. Aujourd’hui, les villages de Montpeyroux (Puy-de-Dôme), Riquewihr (Haut-Rhin), Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-Orientales), Monpazier (Dordogne) et Pérouges (Ain) sont ainsi équipés de maquettes tactiles et/ou de circuits de visite sensorielle avec audio-guides et carnets de visite en braille et caractères agrandis. Le samedi 19 septembre prochain, Conques (Aveyron) dévoilera son plan tactile du village, tandis qu’en octobre, ce sont Les Baux-de-Provence (Bouchesdu- Rhône) qui inaugureront leur circuit de visite sensorielle.

Offre de séjour complète

Le village de Vézelay (Yonne) s’est également porté candidat pour un programme d’adaptation. Des formations à l’accueil des déficients visuels ont par ailleurs été dispensées aux socio-professionnels de ces villages ou le seront prochainement. En effet, caractère innovant de la démarche, qui lui valut d’ailleurs en son temps le soutien du Ministère Délégué au Tourisme : étendre le principe d’accessibilité aux prestataires locaux (hébergeurs, restaurateurs, commerçants, producteurs, artisans…) afin d’aménager l’accessibilité de l’ensemble du site et de proposer une offre de séjour complète à cette clientèle. «Au contraire d’autres handicaps comme le handicap moteur par exemple, le handicap visuel ne nécessite pas d’aménagements lourds», explique Olivier Paradis, Président de Braille & Culture. «Les communes sont souvent aidées financièrement par les Collectivités Territoriales, voire l’Europe pour l’investissement sur les outils de visite. Quant aux prestataires, il peut suffir qu’ils soient préparés à l’accueil spécifique de cette clientèle. Ainsi, par exemple, à Riquewihr, certains vignerons sont désormais capables de recevoir des déficients visuels, tout comme à Montpeyroux où des propriétaires de chambres d’hôtes ont également été sensibilisés. Les déficients visuels, qu’il s’agisse de non-voyants ou de mal-voyants, représentent 5% de la population française.

Image de marque

C’est donc une clientèle non négligeable qui souhaite et qui a les moyens de partir en vacances comme n’importe quelle personne valide. Aujourd’hui, l’offre touristique reste encore inadaptée à la demande». «La qualité est au coeur de la stratégie de notre association», explique, en réponse, Maurice Chabert, Président des Plus Beaux Villages de France. «Elle doit s’exprimer aussi bien au niveau du patrimoine de nos villages que de leur politique

d’accueil, indissociable de notre image de marque et du modèle de développement que nous nous sommes donné.» A l’occasion des Journées du Patrimoine 2009, Les Plus Beaux Villages de France et Braille & Culture s’associeront au village de Conques pour célébrer leur partenariat autour d’un programme d’animations centré sur la thématique «patrimoine et accessibilité» et de la remise du label Tourisme & handicap à

l’Office de Tourisme du village.

Conques obtient le label «Tourisme & Handicap»

Le label Tourisme et Handicap est une marque créée en 2001 par le ministère chargé du Tourisme dans le cadre de la politique d’accès aux vacances pour tous et d’intégration des personnes handicapées. Il identifie les équipements et les sites touristiques accessibles aux personnes atteintes de handicaps, moteur, visuel, auditif ou mental. Ce samedi 19 septembre, l’Office de Tourisme de Conques recevra, des mains du Délégué départemental Tourisme & handicap, le label du même nom, une récompense qui viendra couronner une démarche engagée dans la commune il y a deux ans. “Dans un premier temps, nous avons organisé une réunion d’information auprès des socio-professionnels de la commune et même du canton avec le Délégué départemental Tourisme & Handicap, une personne non voyante et un prestataire dont la structure bénéficiait du label pour les quatre handicaps”, explique Régine COMBAL, la Directrice de l’Office de Tourisme. “Nous avons ensuite créé un groupe de travail qui a mis en place un programme d’actions à moyen et long terme dont la réalisation nous a permis d’obtenir, cette année, le label “Tourisme & Handicap” pour les handicaps visuel et mental. Nous espérons obtenir l’agrément pour le handicap auditif en 2010.” Parmi les outils mis en place par la commune : une maquette de l’exceptionnelle église abbatiale, ainsi que plusieurs détails de l’édifice réalisés en moulage par un artisan local mais aussi un nouveau site Internet adapté aux

déficients visuels, des documents en braille, un plan de village tactile et même des propositions de courts séjours accessibles à tous.

Programme des 19 et 20 septembre 2009 à Conques

Samedi 19 septembre :

16h30 : Conférence-débat «Accessibilité et handicap»

Le contexte règlementaire, la loi du 11 février 2005 – Frédéric DUMEZ, consultant

L’adaptabilité des sites et l’accueil des déficients visuels – Olivier PARADIS, Président de

Braille & Culture

Le label «Tourisme & Handicap» – William Roques, Délégué départemental Tourisme & Handicap

18h30 : Remise du label «Tourisme & Handicap» à l’Office de Tourisme de Conques

Inauguration du plan de village tactile

21h00 : Lee Voirien – Spectacle humoristique

mettant en scène la déficience visuelle

Dimanche 20 septembre :

10h00 et 11h00 : Visite de Conques spécifique handicap visuel (Possibilité aux personnes voyantes d’effectuer la visite yeux bandés) – Braille & Culture et Office de Tourisme de Conques.

Tout le week-end : Exposition célébrant le bicentenaire de la naissance de Louis Braille