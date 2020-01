Argent, patrimoine et handicap: informez-vous auprès de Camille de Soras

Aides sociales, patrimoine et handicap ne font pas toujours bon ménage alors informez-vous en direct avant qu’il ne soit trop tard.

Quels placements faut-il privilégier pour concilier patrimoine et handicap, sans prendre le risque de faire diminuer mes aides sociales ? Quel contrat Épargne Handicap choisir? Comment optimiser la transmission de mon patrimoine, ou celui des parents ? L’État pourra-t-il récupérer les aides sociales lors de la succession de la personne en situation de handicap ? Quelle mesure de protection juridique ? Quelles garanties puis-je présenter pour souscrire un emprunt immobilier ?

Camille de Soras, conseillère en gestion de patrimoine et courtier en assurances spécialisée dans le domaine du handicap, propose de répondre à toutes vos questions concernant les placements, la gestion et la transmission de votre patrimoine.

POUR PARTICIPER, NOUS VOUS INVITONS À UTILISER LA RUBRIQUE COMMENTAIRES, dont le cadre est situé tout en bas de cette page. Dès que nous l’aurons validée, votre question apparaîtra à la fin de cet article et sera étudiée par Camille de Soras. Ses réponses à vos questions seront publiées ici-même.

ATTENTION : Ce service d’informations étant gratuit, les réponses resteront relativement brèves et générales. Les réponses qui vous seront adressées ont pour objet de fournir des renseignements à caractère documentaire ou des informations pratiques. Elles n’ont en aucun cas valeur de consultation juridique.

Pour en savoir plus sur Camille de Soras et sur la thématique patrimoine et handicap :

Site internet : www.abcvie.fr

Adresse mail : desoras@abcvie.fr

