Patrick, Thierry et les animaux…

Patrick Timsit et l’artiste Thierry Bisch s’engagent pour la Sclérose en Plaques. En sollicitant Thierry Bisch, peintre “portraitiste” animalier, Patrick Timsit fait appel à l’ami en même temps qu’à l’artiste, pour organiser ensemble une vente aux enchères des 20 dernières oeuvres de Thierry Bisch au profit de l’association. Deux évènements sont organisés à cette occasion : lundi 22 mars à 19H00 et lundi 12 avril à 20h00.

Lundi 22 mars à 19H00

Un vernissage de l’exposition dans la Grande Galerie de l’hôtel LUTETIA, partenaire de l’opération, organisé au profit de l’association RISEP* (Recherche Internationale sur la Sclérose en Plaques). L’exposition sera ouverte au public du 23 mars au 12 avril.

Lundi 12 avril à 20H00

Une soirée charity‐dinner, en présence de Dominique Farrugia et Patrick Timsit, durant laquelle seront mises aux enchères les dernières oeuvres de Thierry Bisch autour d’un dîner organisé par le chef Philippe Renard du Lutetia dans le salon “Président”. La moitié du produit de la vente sera reversée à l’UNISEP (Union pour la lutte contre la Sclérose en Plaques) via RISEP dont Patrick Timsit est Vice Président. La direction et l’équipe de l’hôtel Lutatia se sont jointes à cette opération pour faire de ce lieu chargé d’histoire, le théâtre de l’exposition et de la vente orchestrée par Pierre Cornette de Saint Cyr. L’UNISEP est le regroupement de plusieurs associations ayant comme but commun le combat contre la Sclérose En Plaques. Chaque année, une campagne de sensibilisation, destinée à informer le public et collecter des fonds est lancée. Les dons sont reversés à hauteur de 50% pour la Recherche et 50 % pour l’aide aux patients.

www.unisep.org

* RISEP est une association, créée en 2007 par Dominique Farrugia et Patrick Timsit, qui a pour but de promouvoir, et de développer, à l’échelle internationale, les travaux de recherche sur la sclérose en plaques en collectant des fonds.