Patients, si vous saviez – Confessions d’un médecin généraliste

Patients : Un médecin généraliste raconte son quotidien

Christian Lehmann, médecin généraliste depuis plus de vingt ans et écrivain, partage à travers cet ouvrage son quotidien au service des patients. Entre bonnes et mauvaises surprises, petites joies et grandes indignations, épuisement et lassitude parfois, il nous démontre que c’est toujours la passion pour son métier qui domine.

La première partie de l’ouvrage relate quelques unes de ses rencontres mémorables avec les patients, alors que la deuxième partie est axée sur la réflexion et propose de s’interroger sur les mécanismes de notre système de santé actuel. “Le téléphone sonne, c’est Hubert, soixante-treize ans, qui me demande si j’ai pensé à préparer la lettre pour le spécialiste qu’il a choisi de consulter, et qu’il voit cet après-midi vers dix-huit heures. Je n’ai pas eu le temps, je promets de le faire dans la foulée et de passer vers quinze heures. Un rapide coup d’œil sur l’agenda de mes consultations, qui est maintenant totalement bondé cet après-midi, alors qu’il est à peine midi et que, épidémie oblige, je m’attends à des appels en urgence quand les enfants demi-pensionnaires quitteront l’école ce soir. Trois visites à domicile seulement. C’est Byzance ! J’ai même une chance de pouvoir déjeuner en paix ».

« Patients, si vous saviez… », Christian Lehmann, édition Points, 345 pages, 7 euros.