Pathé et sa séance pour les personnes déficientes auditives

Après « Sur la piste du Marsupilami », les cinémas Gaumont et Pathé proposent aux spectateurs sourds ou malentendants de découvrir le film « Le prénom » de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière (au cinéma le 25 avril) sur l’ensemble de leur réseau.

Tous les jeudis et samedis, deux séances sous-titrées par semaine seront programmées. Indiquées par le sigle VFST sur les sites www.cinemagaumont.com ou www.cinemapathe.com, ces projections permettent au public sourd ou malentendant de partager le film dans les meilleures conditions possibles, sans se sentir isolé des autres spectateurs. En effet, seule l’apparition de sous-titrages en bas de l’écran différencie ces séances.

Avec Patrick Bruel, Valerie Benguigui, Charles Berling, Guillaume De Tonquédec, Judith El Zein et Françoise Fabian, « Le prénom » est une comédie habile, cinglante et savoureuse adaptée de la pièce de théâtre éponyme qui fut un véritable succès. Vincent (Patrick Bruel) va être père pour la première fois. Invité à dîner chez sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée de sa jeune épouse, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale. Mais quand on lui demande s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

En ouvrant ses salles deux fois par semaine aux spectateurs sourds ou malentendants, les cinémas Gaumont et Pathé confirment leur volonté de faciliter l’accès à la culture et au cinéma pour tous.

Renseignements sur www.cinemagaumont.com ou www.cinemapathe.com

F.J