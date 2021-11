Le Pass’sport prolongé et élargi aux adultes en situation de handicap

Ecouter article Ecouter article



LE PASS’SPORT PROLONGÉ JUSQU’À FIN FÉVRIER 2022 ET ÉLARGI AUX ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP JUSQU’À 30 ANS



Le Gouvernement a créé en juin 2021 le Pass’Sport afin de favoriser l’inscription des jeunes dans les clubs sportifs et soutenir le secteur sportif associatif. Plus de 900 000 jeunes ont déjà bénéficié du Pass’Sport au sein de 43 000 associations sportives. Le cap du million de bénéficiaires sera franchi fin novembre 2021.

Ouvert aux jeunes de moins de 18 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le Pass’Sport est désormais élargi aux bénéficiaires de l’AAH de 16 à 30 ans. Le Gouvernement a également souhaité prolonger le dispositif jusqu’au 28 février 2022 afin de tenir compte de la saisonnalité de toutes les disciplines sportives, notamment les sports d’hiver et permettre à tous ceux qui n’avaient pas pris connaissance du dispositif à la rentrée d’en bénéficier.

Véritable allocation de rentrée sportive financée par l’État, cette aide consiste en une réduction immédiate de 50€ sur le coût de l’inscription en club. Elle peut être utilisée, en complément des autres aides mises en place par les collectivités locales, auprès de toutes les associations sportives affiliées et, sur les territoires de la politique de la ville, auprès des associations sportives agréées, participant au dispositif.

Depuis son lancement, la Bretagne, les Pays de la Loire, l’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et la Normandie sont en tête des régions où le Pass’Sport a été le plus utilisé au regard du nombre d’allocataires potentiels. En valeur absolue, le top 5 des régions qui enregistrent le plus de Pass’Sport utilisés à ce jour est : Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Hauts de France et Nouvelle Aquitaine.

Toutes les informations sur le Pass’Sport sur : www.sports.gouv.fr/pass-sport

Vous pouvez également télécharger la vidéo de présentation réalisée par Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports et Rachid Kaissa, entraineur de basket fauteuil et co-fondateur de l’association Odaas : Le Pass’Sport est prolongé

