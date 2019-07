PASSMO : L’Etat, l’Agefiph et la Fédération des APAJH se mobilisent

PASSMO : L’Etat, l’Agefiph et la Fédération des APAJH1 se mobilisent dans 4 régions et 28 départements pour qu’un maximum de personnes handicapées travaillant en ESAT puissent être recrutées par des entreprises ordinaires. Valérie Letard, secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité, Laurent Wauquiez, secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi, Tanguy du Chéné, Président de l’AGEFIPH et Jean-Louis Garcia, Président de la Fédération des APAJH ont signé la convention « PASSerelle vers le Milieu Ordinaire » (PASSMO) dont l’objectif est de favoriser l’accès à l’emploi en milieu ordinaire des personnes handicapées accueillies en milieu protégé dans les Etablissements et Services d’aide par le travail (ESAT).

Le projet Passerelle vers le Milieu Ordinaire (PASSMO), initié par trois associations (l’Oeuvre des Villages d’Enfants, Ohé Prométhée Isère, APAJH Isère) porté par la Fédération des APAJH, doit permettre d’ici le 31 décembre 2011, d’expérimenter une action d’appui au recrutement en entreprises ordinaires pour les personnes handicapées accueillies en ESAT.

L’expérimentation sera conduite dans quatre régions (Bretagne, Ile-de-France, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes) regroupant de près de 500 ESAT, accueillant 36 000 personnes handicapées, et un large potentiel d’employeurs.

Pour chaque contrat PASSMO signé, l’employeur bénéficiera automatiquement d’une aide de l’AGEFIPH pour rémunérer son salarié handicapé de 9000 € par an pendant trois ans, ainsi que d’une aide au tutorat financé par l’Etat de 6300 € pour l’ensemble de la période.

Ce dispositif « clé en main », qui bénéficie d’une enveloppe budgétaire de près de 22 millions d’euros, permettra en 3 ans de recruter 3 fois plus de travailleurs handicapés accueillis jusque là en milieu protégé. Les petites et moyennes entreprises seront prioritairement démarchées afin de les aider à tenir leur obligation d’emploi. Le dispositif Passmo s’adresse à tous les ESAT dans les 4 régions quel que soit leur mode de gestion.