Passerelle poursuit sa mobilisation autour du handicap

Le 17 janvier, l’association Passerelle ESC propose un rendez-vous aux entreprises et associations partenaires du programme Handicap Passerelle en les réunissant avec les 15 référents handicap des écoles membres participantes autour d’un déjeuner dans le noir. Les quatre entreprises partenaires – TF1, Bouygues Telecom, IBM et Crédit Mutuel Arkea -, ainsi que les associations HANPLOI, AFMD et ARPEJEH ont répondu présent à l’invitation.

Cette action s’inscrit dans la continuité du programme engagé par Passerelle ESC depuis l’été dernier destiné à favoriser l’intégration des jeunes en situation de handicap dans les Grandes Ecoles de commerce. Elle vise plus précisément à sensibiliser tous les acteurs impliqués dans ce programme : les référents handicap nommés au sein des écoles membres de Passerelle qui sont en contact direct avec les étudiants en situation de handicap, les entreprises qui ont signé la convention de partenariat en juillet dernier ainsi que les associations partenaires de Passerelle. « La majorité des personnes qui participeront à ce déjeuner nous ont avoué n’avoir jamais vécu une telle expérience, même au sein de certaines associations partenaires », explique Nathalie Bertin-Boussu, responsable du programme Handicap Passerelle au sein de l’association, responsable diversité et référent Handicap au sein de l’ESC Amiens. « C’est une manière originale et particulièrement impliquante pour chacun de se plonger dans le vif du sujet, », poursuit-elle. Le lieu choisi pour l’occasion est le restaurant « Dans le noir » situé dans le 4ème arrdt à Paris et tenu par des non-voyants. Les participants seront accompagnés par un guide tout au long du déjeuner.

Au-delà de l’expérience du déjeuner, l’occasion sera également donnée à Passerelle ESC de faire un premier point d’étape sur les actions engagées autour de ce programme. A ce jour, trois étudiants en situation de handicap ont d’ores et déjà sollicité des aménagements de parcours suite au lancement du programme Handicap Passerelle. Rappelons que les inscriptions pour le concours Handicap Passerelle 2011 seront clôturées le 18 février prochain.

Plus d’informations sur : www.passerelle-handicap.com

