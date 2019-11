Passe Muraille asbl vous invite au 12e Estival du Conte de Surice

A l’occasion du 12e Estival du conte de Surice qui se tiendra le 25 juillet 2010 et qui est organisé par l’asbl du Foyer Culturel de Philippeville, l’association Passe Muraille a été sollicitée afin de rendre accessible le site aux déficients sensoriels. Certains sites accueillants des conteurs, seront équipés d’une boucle d’induction à destination des malentendants. Ce matériel sera installé par la société Verraneman. Mais la collaboration ne s’arrête pas là et les spectacles de Marie Bylyna et de Paul Fauconnier seront traduits en langue des signes ainsi qu’un spectacle de contes signés réalisé par Patrick Lemaire. Bienvenue à l’Estival du Conte 2010 !

Infos : 12e estival du conte Surice – Parc de la Vignette Dimanche 25 juillet 2010 de 11h30 à 22h PAF : 7.5 € – ACCES gratuit jusqu’à 12 ans inclus Contact : Thierry De Vriese Tel : 071 66 23 01