Pass pour l’Emploi : une édition placée sous le signe de la réussite

Créé à à l’initiative de Société Générale en partenariat avec l’Adapt, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, le forum s’est tenu avec succès le jeudi 18 mars 2010, sur le parvis de la Défense.

Ce rendez-vous majeur avait pour vocation d’apporter un soutien et un véritable accompagnement aux personnes en situation de handicap à la recherche d’un emploi.

Plus de 1 500 candidats sont venus à la rencontre des entreprises participantes et des professionnels du recrutement. Des ateliers de coaching autour de la rédaction de CV et de simulations d’entretiens ont permis aux participants de se préparer et de maximiser leurs échanges avec les entreprises en recrutement. Celles-ci étaient présentes sur leur stand afin d’apporter des conseils et de présenter les différents postes à pourvoir.

La qualité des profils mobilisés sur le forum a agréablement séduit les entreprises partenaires.

Société Générale a également pu compter sur l’implication d’une cinquantaine de ses collaborateurs, qui sont venus prêter main forte, pour accompagner les visiteurs sur le parcours du forum.

Site internet du forum : http://www.passpourlemploi.fr/