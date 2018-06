Pass Navigo et handicap : Un pas vers la gratuité

Le nouveau forfait Améthyste fait rimer gratuité du Pass Navigo et handicap ! En effet, la Mairie de Paris annonce la gratuité du Pass Navigo pour les personnes en situation de handicap ou âgées de plus de 65 ans, facilitant ainsi l’accès à au moins 220 000 usagers.

Partagée entre le « Pass Paris Seniors » et le « Pass Paris Access », cette mesure, en vigueur depuis le premier juin 2018, vise à ouvrir l’accès à plus de 220 000 Parisiennes et Parisiens rencontrant des difficultés de déplacements.

La Mairie de Paris annonce ainsi : « Notre démarche est à la fois sociale et environnementale. Ces Pass facilitent les déplacements de ceux qui en ont le plus besoin et contribuent à prévenir les situations d’isolement, auxquelles trop de personnes âgées ou en situation de handicap sont confrontées. C’est un coup de pouce important au pouvoir d’achat des personnes à faibles revenus et de classes moyennes. Et c’est en même temps un encouragement à renoncer à la voiture, qui est la première cause de pollution de l’air à Paris ».

Ces abonnements donneront ainsi gratuitement accès aux réseaux de transports publics, non seulement sur Paris mais sur l’ensemble de l’Île-de-France.

Formulée dans les vœux d’Anne Hidalgo en janvier 2018, cette mesure est destinée à élargir l’accès à tous au Pass Navigo. Elle reste cependant soumise à des plafonds de ressources quels que soient l’âge et/ou le handicap des usagers. Pour bénéficier de la gratuité du Pass Navigo, les utilisateurs doivent percevoir un revenu inférieur ou égal à 2200 euros pour une personne seule, ou 3600 euros pour un couple.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur le thème Pass Navigo et handicap, vous pouvez consulter la page dédiée : http://www.navigo.fr/titres/le-forfait-amethyste-presentation/

