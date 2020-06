Parution de la nouvelle collection 2011 des annuaires des établissements de santé

Réalisée avec le concours des fédérations représentatives, la nouvelle collection des annuaires éditée par PG Promotion présente l’ensemble des établissements publics et privés des secteurs hospitalier et médico-social, ainsi que leurs directeurs, les équipes administratives, techniques, médecins et soignants.

Une fiche par établissement

L’organisation de chaque établissement est détaillé : adresse, téléphone, fax, emails, site Internet, capacités d’accueil, type d’établissements, directions, services médicaux, spécialités, nom et fonctions des dirigeants, responsables administratifs et techniques, et personnel soignant.

Publics concernés

Ces annuaires s’adressent :

• à tous les professionnels du monde de la santé,

• aux hôpitaux, maisons de retraite, centres pour handicapés…

• aux prestataires et fournisseurs hospitaliers,

• aux associations et institutions,

• aux laboratoires, services communication…

Ces annuaires accompagnent les lecteurs au quotidien dans la recherche des établissements via un classement par département et par ville, mais aussi dans la recherche alphabétique des noms des directeurs.

A propos de PG Promotion

PG PROMOTION est une société de communication du groupe UBM Medica spécialisé dans le secteur médical depuis plus de 20 ans. Son expertise du monde hospitalier lui permet de proposer à ses clients des prestations de haute qualité autour de deux cœurs de métier : l’événementiel et les salons d’une part et l’édition des annuaires hospitaliers POLITI et FEHAP, et de bases de données santé d’autre part.

Pour plus d’informations (tarifs, contenu, offres, version électronique …) : www.politi.com