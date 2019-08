Partir en vacances grâce au CCAH et l’ANCV

l’ANCV et les membres du CCAH se mobilisent pour proposer aux 1 500 ESAT de France le Programme d’Aide aux Vacances développé en faveur des Travailleurs Handicapés !

Objectif 2011 : favoriser le départ de 3 000 personnes.

Cette année, l’ANCV et les membres adhérents du CCAH se donnent pour objectif le départ en vacances de 3 000 travailleurs handicapés. L’appel à projets a été lancé en décembre dernier auprès des 1 500 Etablissements et Services d’Aide par le Travail

(ESAT) français. D’ores et déjà, les demandes reçues sont plus nombreuses que l’année précédente. Il reste encore 2 mois aux Directeurs d’ESAT pour déposer les projets de vacances pour les séjours d’été de leurs usagers.

Les vacances, une vraie bouffée d’oxygène pour les travailleurs handicapés !

Pour des raisons économiques, par manque d’autonomie, plus de 40% des personnes handicapées déclarent ne pas partir en vacances. Or, en France, 115 000 travailleurs handicapés exercent une activité dans près de 1 500 ESAT. Mais n’ayant pas le statut de salariés, ils bénéficient de peu de moyens pour partir en vacances et le surcoût lié au handicap augmente considérablement le prix des séjours adaptés.

Expérimenté en 2009 par l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) et le Comité National Coordination Action Handicap (CCAH), ce programme d’aide aux

vacances en faveur des travailleurs handicapés a permis, dès la 1ère année, le départ en vacances de 350 personnes. En 2010, ce sont 1 358 travailleurs handicapés qui ont pu bénéficier du programme.