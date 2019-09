Partie gagnée, pari gagné pour le sport adapté

Jeudi 11, près de cinquante jeunes en situation de handicap mental ont participé à cette journée d’initiation au football, sur le terrain de Larmor-Gwened, proposée par l’association Vivre ensemble le sport au pays de Vannes (VESPV) et la Ligue de Bretagne de football. près de Vannes. Le but: s’amuser et permettre la rencontre avec des personnes valides. Quoi qu’il en soit, on savait que la partie avait été gagnée quand on voyait les sourires des jeunes lors de la remise des médailles. (Source Le Télégramme de Brest)