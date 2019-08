Particulier.com aide les personnes handicapées à trouver un appartement

Afin d’aider les personnes âgées ou handicapées dans la recherche d’un appartement, le coéquipier immobilier particulier.com se spécialise dans la recherche de biens à acquérir pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Limitées dans leurs déplacements, les personnes à mobilité réduite se trouve plus que d’autres en difficulté lorsqu’il s’agit d’acquérir un logement. Le droit à l’accessibilité et la mobilité au sein du logement sont des priorités pour que ces personnes restent indépendantes et intégrées dans la société. Hélas, la recherche d’un appartement à acquérir est pour eux une bien grande difficulté. C’est pourquoi, afin de les aider à trouver et acquérir un logement adapté à leurs besoins, Le Coéquipier Immobilier Particulier.com s’est spécialisé sur la recherche de biens sur Paris et la Région Parisienne Ouest pour les handicapés moteurs et personnes à mobilité réduite.

Pour les personnes à mobilité réduite, acheter un bien est un acte fastidieux car il faut pouvoir se déplacer régulièrement pour prendre part aux visites. C’est pour cette raison que le coéquipier immobilier a décidé de les aider dans leurs démarches et ainsi leur apporter des conseils professionnels et éthiques, une approche stratégique, conviviale et sécurisée. Un coach est ainsi présent pour les aider dans leurs démarches relatives à l’acquisition d’un bien immobilier

Rechercher un logement à acquérir, adapté à leurs besoins sur Paris et La Région Parisienne à proximité des services nécessaires à la vie quotidienne (transports, commerces, loisirs, services de santé, écoles,…), accompagner l’acquéreur dans les démarches administratives liées à l’achat, assurer le suivi des travaux éventuels avant l’aménagement, tels sont les services que propose Le Coéquipier Immobilier Particulier.com … pour que l’achat d’un bien ne soit plus jamais pour eux un calvaire. (Source Batiweb)