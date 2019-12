Participez aux Trophées Extra-Ordinaires

Chaque année, la Ville de Paris décerne des prix pour encourager et récompenser des projets novateurs qui contribuent à faire évoluer le regard des Parisiens sur le handicap : les Trophées Extra-Ordinaires. Pour leur 7e édition, les Trophées Extra-Ordinaires reprennent le thème du Mois Extra-Ordinaire : « Et si nous faisions vraiment connaissance… ».

Les actions présentées dans le cadre de ce concours doivent s’adresser à des Parisiens et se dérouler au moins en partie en 2012. Peuvent concourir non seulement les associations et les structures médico-sociales, mais également les organes participatifs : conseils de quartier, CICA, conseils de la jeunesse, assemblées des citoyens parisiens extra-communautaires…

Le jury désignera quatre lauréats qui se verront remettre, pour soutenir leur projet :

• le « Trophée Extra-Ordinaire » (prix de 6 000 €)

• le « Prix spécial du jury » (prix de 3 000 €)

• le « Coup de cœur du jury » (prix de 3 000 €)

• le « Prix Initiative de quartier » (prix de 3 000€)

Les prix seront remis par Véronique Dubarry lors de la cérémonie de clôture du Mois Extra-Ordinaire le 30 novembre au Théâtre Claude Lévi-Strauss du musée du quai Branly.

Vous pouvez aussi participez !

Constitution du dossier

– le dossier de candidature complété et signé + un RIB + les statuts pour les associations

Retour du dossier

Vous pouvez envoyer votre dossier :

– prioritairement par courrier électronique à l’adresse suivante :

trophees-extraordinaires@paris.fr

– A défaut, par courrier simple à l’adresse suivante (le cachet de la poste fera foi) :

Trophées Extra-Ordinaires

DASES / SDAS

Bureau des actions en direction des personnes handicapées

94/96, quai de la Râpée

75 570 Paris Cedex 12



Date limite des inscriptions : 30 septembre 2012 au plus tard.