Participez aux trophées APAJH 2012 !

Le 19 novembre prochain, la fédération APAJH célèbrera la huitième édition de ses trophées au Carrousel du Louvre à Paris. Depuis huit ans, cette cérémonie a pour but de sensibiliser l’attention des pouvoirs publics sur la situation des personnes handicapées. Les trophées APAJH gratifieront ainsi les initiatives d’ordre publiques ou privées. Les accomplissements récompensés devront donc permettre l’accès et la participation à la vie sociale, professionnelle et culturelle pour toute personne à mobilité réduite. Cette année, six Trophées seront remis dans les catégories : Accessibilité d’un service public, École et culture, Entreprise citoyenne, Ville citoyenne, Sport ainsi qu’un Trophée d’honneur. La remise de prix nationale (à laquelle vous pouvez assister gratuitement sur inscription) regroupera personnalités et artistes qui accompagneront les lauréats. C’est donc en « additionnant leurs différences» que personnes valides ou en situation de handicap offriront, sur scène et dans la salle, un spectacle chargé d’énergie et d’émotion. Les inscriptions ont d’ores et déjà commencé. Pour participer, il suffit d’adressera un dossier de candidature à la fédération (disponible sur www.apajh.org), avant le 25 septembre.