Participez au Prix Handi-Livres 2012 !

Organisé pour la deuxième année par le « Fonds Handicap & Société par Intégrance » et la Bibliothèque nationale de France le Prix Handi-Livres a pour but d’encourager les auteurs et de mettre en lumière des personnes handicapées ou des ouvrages traitant du handicap. Candidature à déposer avant le 4 juin.

Parrainé par Robert Hossein depuis sa création, le prix est l’occasion de réunir chaque année tous les acteurs du monde du handicap (associations, personnels du médico-social, personnalités du monde du handicap…), du monde culturel et du monde médiatique. Le site Internet dédié au prix littéraire, www.integrance.fr, recense tous les lauréats et de nombreuses informations sur Handi-Livres.

Qui peut participer ?

Toutes les personnes handicapées ou valides ayant publié un livre traitant d’un sujet sur le handicap.

Quelles sont les catégories récompensées ?

Il y a cinq catégories :

– Roman (dont le héros est une personne handicapée ou dont le thème central traite du handicap) ;

– Biographie (un livre racontant sa propre expérience du handicap ou celle d’un proche) ;

– Guide (un ouvrage contenant des renseignements pratiques facilitant la vie quotidienne des personnes handicapées) ;

– Livre adapté (un ouvrage adapté à la lecture des personnes handicapées : braille, gros caractères, audio, etc.) ;

– Livre jeunesse (un ouvrage dont le héros est une personne handicapée ou dont le thème central traite du handicap, et qui s’adresse spécifiquement aux enfants et adolescents).

Comment s’inscrire ?

Pour obtenir un dossier de candidature avec le règlement du prix 2012, envoyez une demande :

– Soit par mail à : contact@handilivres.fr

– Soit par courrier à :

Fonds Handicap & Société par Intégrance

Prix Handi-Livres – Romain Boutinon

89 rue Damrémont- 75882 Paris cedex 18

– Ou télécharger le document sur le site www.handilivres.fr

Les dossiers de candidature Handi-Livres sont à déposer au plus tard le 4 juin. Cette année, les lauréats seront récompensés lors d’une cérémonie qui se déroulera le lundi 1er octobre à la Bibliothèque nationale de France à Paris.