Participez au Concours Handipartage !

Handiplanet, un programme de la Fondation des Amis de l’Atelier, lance en partenariat avec la Ligue HMC du Luxembourg et de l’Institut du bon Pasteur en Belgique, le concours HANDIPARTAGE, soutenu par l’Europe. Il est possible de participer jusqu’au 20 septembre.

Pourquoi un tel concours ?

Dès 1986 le Conseil de l’Union européenne invitait, dans une recommandation en date du 24 juillet (86/379/CEE), les États-membres à mettre en place des actions positives en faveur des personnes handicapées, notamment favoriser les bonnes pratiques et énumérer des exemples d’actions positives

Ainsi, et ce, grâce au soutien du Fonds Social Européen (FSE), La Fondation des Amis de l’Atelier et ses partenaires ont souhaité valoriser toutes les expériences positives, innovantes, singulières, à destination des personnes ayant un handicap mental ou psychique, mises en œuvre à titre personnel ou collectif dans les familles ou dans les institutions et services.

Pour cela, elle a lancé un concours.

Qu’est-ce que le concours HANDIPARTAGE ?

Ce concours porté par le réseau Handiplanetest ouvert en 2012 aux trois pays de l’espace européen francophone : France, Belgique, Luxembourg

Il récompensera les contributions qui remplissent au mieux les critères établis par un jury, notamment celles portant sur l’insertion sociale et professionnelle avec un prix spécial attribué à celle qui intègrera le mieux l’égalité hommes-femmes

Les prix seront un voyage au Québec, un voyage au Maroc, iPad 2, clés USB, etc…

Pour participer, rendez-vous sur le site inter net de Handiplanet