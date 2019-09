Participez à l’open forum ESSEC-hanploi pour la formation et l’Emploi des personnes handicapées !

Rendez-vous le 31 mai de 13h à 18h dans les locaux de l’ESSEC au Cnit à Paris la Défense.

Hanploi, l’association dédiée au recrutement des personnes en situation de handicap (www.hanploi.com) et le groupe ESSEC se mobilisent pour la troisième année consécutive, en faveur de l’intégration des personnes handicapées dans l’enseignement supérieur et dans le milieu professionnel.

Vous êtes titulaire du Bac et vous avez de l’expérience ? Ou vous êtes diplômé d’un Bac +2 à Bac+5 ?

Ce forum vous permet de rencontrer des recruteurs avec une politique en faveur de la diversité et des professionnels de l’insertion disponibles qui vous apporteront des conseils pour construire votre projet professionnel. Soutenue par la Conférence des Grandes Ecoles, Unirh, Cap Emploi et l’Agefiph, cette 3e édition de l’Open Forum ESSEC-Hanploi est organisée en partenariat avec Crédit Agricole, L’Oréal, Natixis, Pénélope Agency, Total, BNP Paribas, La Banque Postale, La Société Générale et Veolia Eau. Les recruteurs de plus de 30 entreprises des secteurs bancaire, informatique, commerce, ingénierie… seront présents lors de ce forum : Dassault Systèmes, IBM, Thales, CNP Assurances, Capgemini, Banque de France, Canal +, Claas Tractor, EADS, ETDE, Generali, Accor, Orange France Télécom, L’Occitane en Provence…

Au programme :

• Une conférence « Emploi et Handicap » (de 13 h à 14 h)

• L’espace « Emploi » : Rencontres et échanges avec les recruteurs pour saisir les opportunités d’emploi, de formation, de stage ou d’alternance.

• L’espace « Formation et métiers » : Présentation des formations professionnalisantes par des référents handicap d’établissements de l’enseignement supérieur et des professionnels de l’insertion professionnelle.

• L’espace « Conseil Personnalisé et Handicap » : Informations pratiques auprès de professionnels du handicap et de l’emploi, pour valoriser son profil lors d’une candidature (CV, lettre de motivation), préparer un entretien d’embauche ou d’intégration d’une école et construire son projet personnel et professionnel.

Pratique : Inscription sur www.openforum.fr

Contact : 01 44 52 40 69 / openforum@hanploi.com