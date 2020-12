Listen to this article Listen to this article



Après plus de quatre ans de négociations, un contrat a été signé entre le GIE des taxis rennais et Handistar, la branche handicap du service de transports en commun de la métropole bretonne. Cet acte engage tous les taxis à respecter une charte qualité qui se décline en neuf points et garantit, entre autres, une attitude courtoise du conducteur et l’adaptation du véhicule au handicap du client.