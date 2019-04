Partager des trajets : Des copilotes solidaires avec ou sans handicap

Mobilité et handicap : Mon copilote vous invite à partager des trajets

Handivalise change de nom et devient Mon Copilote. Cette plateforme propose une mise en relation entre copilotes solidaires et pilotes à mobilité réduite pour partager des trajets sur tous les moyens de transport. Un système collaboratif qui a pour but de rendre la société plus inclusive en donnant accès à la mobilité à tous et en favorisant la rencontre.

Après une première phase de lancement, Mon copilote change également de modèle pour passer du statut d’association à celui d’entreprise sociale et solidaire. Ainsi, ses prestations deviennent payantes tout en restant abordable, afin de pouvoir rémunérer l’équipe qui travaille au quotidien. Les tarifs des mises en relation vont de 5 à 14€ le trajet en fonction de la distance, avec également des forfaits 10 trajets à 45 euros pour les courtes distances.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur la plateforme dédiée : Mon-copilote.com