« Partage ton maillot » – 6e édition le mardi 13 avril 2010 à Rennes

Un tournoi de foot exceptionnel avec des équipes de jeunes et jeunes handicapés qui partagent les mêmes maillots avec pour seule ambition : gagner le challenge du partage ! Pour la 6ème édition de l’événement solidaire « Partage ton maillot « , Keolis Rennes, entreprise qui assure la gestion du réseau de transports STAR) propose une compétition qui rassemble des jeunes de différents quartiers rennais et des personnes issues d’Instituts Médico-Educatifs (IME).

C’est autour du foot et de l’esprit sportif que se rencontrent et se découvrent valides et non valides. Dans une ambiance humaine et généreuse, cette journée sportive a pour but de mettre fin aux a priori liés à la

différence, en faisant vivre par le jeu les valeurs de respect et de tolérance.

Pour cette année 2010, deux objectifs sont au coeur de la journée « Partage ton maillot » :

– Agir dans le cadre d’une politique de prévention, par la création de liens sociaux entre public « jeunes des quartiers » et public « handicapé ».

– Partager un vécu commun, pour modifier le regard porté sur l’autre.

Témoignages

« Nos jeunes participants sont d’abord des sportifs » Franck Mainguené IME « L’ESPOIR » (Institut Médico-Educatif) Co-animateur de « Partage ton Maillot »

” Partage ton maillot ” est pour nous l’occasion de rencontrer un autre public dans un contexte différent…autant de changements qui pour nos jeunes constituent une “remise en cause”…Ceci étant, nos jeunes participants sont d’abord des sportifs et se revendiquent comme tels. C’est pourquoi ils pratiquent tous le football au sein de l’IME. Le sport est et doit rester le point d’ancrage pour ce type d’évènement. Le message a bien été entendu par les organisateurs du tournoi. Merci à eux.

«Partage ton maillot : je fais passer l’idée que ça se mérite ! » Arnaud Bédard Directeur Adjoint du C.E.C.L.P.N (Centre d’Education Citoyenne et Loisir de la Police Nationale). Co-animateur de « Partage ton maillot ».

Nous participons à cette opération depuis sa première édition. Nous avons ici notre rôle à jouer en tant que policier en leur rappelant la loi et ce qu’est la citoyenneté.

« Partage ton maillot » est un support pour notre travail. Aujourd’hui, avec la déficience mentale, les choses deviennent plus subtiles. Quoi qu’il en soit, en règle générale, tout échange avec les « handicapés » dit aider nos jeunes à ne pas avoir peur des différences et à les accepter. Ils se rendent compte qu’ils peuvent partager avec eux une même passion.

STAR : une politique sociale ambitieuse

L’opération « Partage ton maillot » a été lancée pour la première fois en 2003, année européenne du handicap, par le réseau STAR de Rennes Métropole, preuve de sa politique sociale ambitieuse. Avec ses lignes de bus et de métro, le Star participe au développement des liens sociaux entre les différents quartiers de Rennes et les communes de la Métropole. Acteur et partenaire régulier des évènements locaux, culturels et sportifs, le STAR est au coeur des actions de prévention auprès de publics dits sensibles.

En complémentarité du service Handistar, spécialement conçu pour les personnes à mobilité réduite, le réseau STAR permet une meilleure intégration sur le réseau. L’agglomération rennaise compte désormais un métro et 14 lignes de bus accessibles à tous.

En partenariat avec la Ligue de Bretagne de Football et la ville de Rennes.