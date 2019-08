Parler d’Alzheimer

Dans le cadre du plan Alzheimer (et maladies apparentées) et à la veille de la journée mondiale d’Alzheimer, l’Espace éthique/AP-HP organise, du 18 au 19 novembre prochain, la 1ère rencontre « Ethique, neurologie, handicaps et vieillissement » à Paris. Un an après l’annonce du plan Alzheimer qui a permis de créer une véritable dynamique autour de cette maladie, force est de constater que la mobilisation sociétale ne s’est pas encore faite et qu’il faut créer les conditions d’un débat public et professionnel, constructif et pragmatique, autour de l’autonomie de la personne.