Paris: un mois Extra-Ordinaire pour mobiliser et se mobiliser autour du handicap

La Ville de Paris, les arrondissements, les associations se mobilisent : jusqu’à la mi-novembre, spectacles, projections, événements festifs, conférences, débats… permettront aux Parisiens de connaître mieux le monde du handicap. Le coup d’envoi de ce Mois Extra-Ordinaire a été donné par Véronique Dubarry, Adjointe au Maire de Paris chargée des personnes en situation de handicap, lors du Defistival, sur le Champ de Mars, le samedi 19 septembre.

Découvrez les principaux rendez-vous à suivre.

De grands rendez-vous associatifs :

Traditionnellement, le mois d’octobre est une période privilégiée pour les associations qui veulent venir à la rencontre des Parisiens. Place de la Bastille, successivement, Handicap International érigera avec les Parisiens la Pyramide de chaussures (26 septembre) et la Fnath organisera la vente des Jacinthes de l’Espoir (16 et 17 octobre) pour alerter le grand public sur les accidents de la vie, et notamment cette année, les cancers professionnels. A l’occasion de ses 20 ans, l’association Handi’Chiens remettra son 1000e chien d’assistance ; la Journée Mondiale des Sourds aura lieu le 26 septembre ; l’Association des paralysés de France (APF) vous proposera de vous confronter aux difficultés d’accessibilité dans le quartier de la gare de l’Est …

Des journées portes ouvertes :

Ce Mois Extra-Ordinaire sera aussi, pour les Parisiens, l’occasion de venir eux-mêmes vers les associations et les établissements, à la découverte sur place, de leurs activités : marché des ESAT (ex CAT), ouverture à tous d’ESAT, d’ateliers d’art plastique, répétitions publiques de spectacles…

Des expositions :

Tout au long du Mois Extra-Ordinaire, la photographie sera à l’honneur pour permettre aux Parisiens de s’affûter le regard vers et avec les personnes en situation de handicap : expositions en mairies d’arrondissement, au Centre de Ressources Théâtre et Handicap (CRTH) mais aussi dans le hall même de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). De nombreuses expositions de travaux en art plastique seront proposées par les mairies d’arrondissement en partenariat avec des établissements et des associations…

Des projections :

« Politiquement incorret : jusqu’où peut-on rire du handicap ?». C’est le thème du Festival Retour d’Images qui sillonnera les salles parisiennes. Les projections seront suivies de débat avec les auteurs.

Des documentaires sur la santé mentale, sur la méthode de prise en charge de l’autisme ABA seront projetés tout au long du Mois Extra-Ordinaire.

Une compétition sportive :

L’association Handisport de Paris organise son premier meeting natation handisport au Stade Bertrand Dauvin.

Le Conseil Local du handicap du 3e arrondissement sensibilise au handicap psychique:

La Commission Sensibilisation du Conseil Local du 3e arrondissement a initié une suite d’actions pour permettre aux Parisiens de mieux connaître le handicap psychique : exposition, spectacles ( clowns et théâtre), conférence, projection de « La Folle Embellie » de Dominique Cabrera…

L’implication citoyenne :

Les conseillers de quartiers et les autres acteurs de la démocratie locale se retrouveront au cours de ce mois, en compagnie d’associations et de spécialistes du monde du handicap, pour se sensibiliser, se mobiliser et enclencher ensemble les moyens d’actions pour rendre accessible la citoyenneté et la cité à tous.

La Journée de l’accessibilité :

Le 14 novembre, en partenariat avec la Mairie de Paris, l’association Jaccede organisera la « Journée de l’Accessibilité ». Par équipe de trois, les « jaccedeurs » viendront à la rencontre de commerçants parisiens pour les sensibiliser à l’intérêt pour tous de rendre leur établissement accessible. C’est en compagnie des Conseillers de quartier que les bénévoles de l’association mèneront cette action.

Retrouvons-nous pour dialoguer, échanger, pour nous enrichir mutuellement, et nous mobiliser tous ensemble pour continuer de faire de Paris une ville accessible à tous , ParisienNEs ordinaires et ParisienNEs extra-ordinaires.

ÉPHÉMÉRIDE

Du 14 septembre au 9 octobre – Exposition photographique : « Persona Très Grata » à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Paris, 69 rue de la victoire (9e).

– Tél. : 08 05 80 09 09.

Du 5 octobre au 18 novembre 2009 – « Le mois du handicap dans le 19e »

– du 5 au 24 octobre – « Activités dans les Centres d’animation du 19e » – Centres Place des Fêtes, Mathis, Curial.

– du 7 octobre au 11 octobre 2009 – Exposition Photographies d’Albert Facelly : « ABA et Autisme » – Mairie du 19e, place Armand Carrel. Tél. : 01 44 52 29 19.

– le 9 octobre 2009, de 9h00 à 18h00 – Journée Portes Ouvertes – « Fondation Autisme » – Mairie du 19e, place Armand Carrel.Tél. : 01 44 52 29 19.

– du 24 octobre au 15 novembre 2009 – Festival Cinéma – Retour d’image – « Politiquement incorrect : Jusqu’où peut-on rire du handicap ? » Accès gratuit. Tél. : 01 43 14 65 47.

Du 6 au 16 octobre 2009 – Exposition des œuvres des pensionnaires des « Jours Heureux » Mairie du 13e – 1, place d’Italie.

– Tél. : 01 44 08 13 13.

Le 7 octobre 2009 – Projection : « Je suis fou, folle et vous ? » – Association Advocacy France- Auditorium de l’Hôtel de Ville (réservations auprès de l’association : 06 33 13 73 38).

Le 8 octobre 2009 – « Marché Extra-Solidaire » des ESAT (ex-CAT) – Parvis de la Mairie du 13e arrondissement.

Les 10 et 11 octobre 2009 – « 10 sur 10, Festiforum de la Vie Locale » aux Récollets 148, rue du Fbg Saint-Martin (10e).

– Exposition de photos et peintures – Art Handicap France.

– Le samedi à partir de 15h – Parcours de sensibilisation en fauteuil roulant , avec l’Association des Paralysés de France (APF)- autour de la Gare de l’Est – Tél. : 01 53 80 92 95.

Le 10 octobre 2009, de 13h00 à 18h00 – « 1er meeting de natation » de l’Association handisport de Paris à la Piscine Bertrand Dauvin, Rue Binet (18e).

» http://associationhandisportdeparis.blogspot.com/

Du 12 au 17 octobre 2009 – La Mairie du 3e arrondissement et le Conseil Local du Handicap organisent “La Semaine Locale du Handicap : sensibilisation au handicap psychique”.

– du 12 au 17 octobre 2009: Exposition « L’art et l’être »

– le 14 octobre, à 18h30 : « Ô », spectacle de clowns, par le théâtre du Cristal

– le 17 octobre, à 14h00 : « Charles Gonzales devient Camille Claudel » – extraits

– le 17 octobre, à 15h00 : projection : « La Folle Embellie » de Dominique Cabrera, avec Miou-Miou, Yolande Moreau, Jean-Piere Léaud, – le 17 octobre, à 17h00 : conférence : « le handicap psychique dans la cité : enjeux et réalités »

Mairie du 3e arrt – 2, rue Eugène Spuller – 01 53 01 75 61

Les 13 et 14 octobre 2009, de 10h30 à 17h00 – Journée Portes ouvertes des ateliers Personimages, 91 rue Vercingétorix (14e).

Le 14 octobre 2009, à 18h00 – Rencontre d’information et de mobilisation sur le thème de l’accessibilité dans la Ville Pour les acteurs de la Démocratie Locale en Mairie du 20e , Place Gambetta – Tél. : 01 43 15 20 20 (std).

Le 14 octobre 2009, de 16h00 à 19h00 : Soirée « Parlons de nos Vies » : Découverte de processus de création entre artistes sourds et malentendants ».association Bêtes à Bon Dieu, au 104.

Du 16 octobre au 13 novembre 2009 – Exposition de photographies :« Empreintes d’Asie, un monde de différences » à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Paris (MDPH), 69 rue de la Victoire (9e).

Les 16 & 17 octobre 2009 – Les Jacinthes de l’Espoir FNATH, association des accidentés de la vie – place de la Bastille, esplanade de l’arsenal (12e).

Le 16 octobre 2009 – Handi’Chiens fête ses 20 ans sur le Parvis de la Gare Montparnasse (15e)

Le 17 octobre 2009, à l’Hôtel de Ville de Paris, l’association remettre son 1000e chien d’assistance à Ylan, 5 ans.

Le 17 octobre 2009 – Journée Mondiale du Refus de la Misère – à 15h00 Spectacle et projection-débat : « la précarité dans le monde du handicap » au Centre Jean Dame – 17, rue Léopold Bellan – 75002 Paris.

Le 18 octobre 2009, de 15h00 à 17h30 – Atelier théâtre des Papillons Blancs de Paris – APEI75, Maison des jeunes St Vincent de Paul, 12, rue Bossuet (10e).

Le 19 octobre 2009, à 18h00 – Conseil local de santé mentale, organisé par l’UNAFAM, à la Mairie du 6e, 78 rue Bonaparte (sur invitations).

Du 19 au 24 octobre 2009 – Exposition « Le Portrait » en Mairie du 18e, œuvres des résidants du Foyer/Centre d’Accueil de Jour Saint-Joseph – Tél. : 01 53 41 18 18.

– du 19 au 24 octobre 2009 – 19h30 : pièce de Théâtre “Le rêve d’Anselme” aux Chapiteaux Turbulents !

222 rue de Courcelles (17e). “Un spectacle mêlant film et théâtre où le matériel contraste avec le spirituel”- Mise en scène de Dominique Delpirou.

Le 21 octobre 2009 – Remise des trophées « Changeons de Regard » à l’Hôtel de Ville (sur invitations).

Le 28 octobre 2009 – A chacun son jardin, ateliers de végétalisation par l’association « Ville en Herbes », en Mairie du 9ème , 6 rue Drouot.

– du 28 au 31 octobre 2009, « Les Cordées de l’insertion : l’ascension du Mont Blanc et du Grand Paradis », exposition avec l’association Hanploi ; projection et échange le 29 octobre à 18h00.

Le 14 novembre 2009 – « Journée de l’accessibilité », avec Jaccede.com.