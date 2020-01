Paris: testez des dispositifs d’accessibilité en milieu urbain

Afin de participer à l’éradication des difficultés rencontrées en ville dans la vie quotidienne, et notamment dans leurs déplacements, les personnes handicapées de la capitale sont invitées à participer à des tests organisés par la Ville de Paris.

C’est un complément direct de l’accessibilité aux établissements publics et aux réseaux de transport : la voirie et l’espace public s’adaptent pour permettre l’autonomie de tous les publics dans leurs trajets. Paris est ainsi équipée de 4200 feux sonores répartis sur plus de 600 carrefours. Au sein de la Direction de la voirie et des déplacements de la Ville de Paris, l’Agence de la mobilité améliore l’accessibilité des espaces publics. Car les besoins des usagers sont souvent très variés selon l’âge, le type de handicap ou de difficulté pour se déplacer. Elle cherche à recueillir les avis d’utilisateurs lors de tests organisés sur la voirie parisienne.

Concrètement, pour chaque test vous serez invités à rejoindre un site préalablement choisi afin d’expérimenter l’aménagement réalisé à votre attention. Une discussion et un questionnaire nous permettra de prendre en considération votre ressenti à l’issue de cette séance test. Selon les besoins de l’expérimentation, le test peut se dérouler sur un site de la voirie ouvert à la circulation du public ou se tenir dans un espace d’un établissement municipal.

Comment postuler ?

Les services municipaux recherchent des volontaires pour tester en milieu urbain des aménagements dédiés aux personnes à mobilité réduite. Les tests sont ouverts à tous les types de handicaps.

Pour toute question complémentaire sur le calendrier de ces expérimentations, contactez le secrétariat de l’Agence de la mobilité :

Tél. : 01 40 28 71 50 ou par mél : annick.rippe@paris.fr