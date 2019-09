Paris : Semaine locale du Handicap du 18 au 23 novembre

Dans le cadre du « Mois extra-ordinaire, » la Mairie du 3e organise pour la 6ème année consécutive, une Semaine Locale du Handicap – du lundi 18 au samedi 23 novembre – autour de l’accessibilité des sports et des loisirs, pour les personnes en situation de handicap

Cette semaine de mobilisation propose une programmation éclectique (exposition, conférence, atelier, projection, pièce de théâtre) pour informer et sensibiliser les publics et favoriser aussi les échanges et les rencontres des personnes concernées dans l’arrondissement et au-delà.

Programme

Lundi 18 novembre à 18h30

Vernissage de l’exposition « Le sport, la revanche du handicap » d’Emmanuel Sarnin

Série de portraits de personnes en situation d’handicap, pratiquant une activité sportive.

Mardi19 novembre à 18h

Conférence autour de l’insertion sociale des personnes en situation de handicap par le sport et les loisirs

Thème : « Sportifs, artistes, fêtards… et en situation de handicap ! »

Mercredi 20 novembre

14h – 17h : Initiations Cécifoot et handisoccer pour les enfants du 3e

(Atelier à destination des centres de loisirs de l’arrondissement)

Avec l’association des Couleurs

Jeudi 24 novembre à 18h

Projection du Film: « My left Foot » de Jim Sheridan

A la Bibliothèque Marguerite Audoux

Vendredi 22 novembre

19h : Conférence professionnelle sur le thème « Accessibilité des lieux culturels »

Avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris

Samedi 23 novembre

11h : Assemblée Générale du Conseil local du handicap

14h30 à 17h : Représentation théâtrale « Vu du Banc » de Guy Foissy

Par le théâtre Crystal- Bourse du Travail

Un regard décalé sur notre société qui nous interrogent sur nos perceptions, nos apriori, nos petits points de vue issus de notre éducation, de notre culture et de notre environnement.

Dans le 3e, les questions liées au handicap sont au cœur d’une réflexion collective et transversale. Elles sont relayées par le Conseil Local du Handicap du 3e, instance participative et consultative, unique à Paris, composée de personnes concernées par le handicap et vivant dans le 3e, qui travaille à renforcer l’accessibilité universelle dans tous les domaines de la vie urbaine.