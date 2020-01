Paris saisit la justice pour les financements non compensés de solidarité

PARIS, (AFP) – Le département de Paris a annoncé mardi avoir déposé devant la cour administrative d’appel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) pour obtenir le rééquilibrage du financement des allocations de solidarité nationale à leur charge.

“Concernant le revenu minimum d’insertion et le revenu minimum d’activité, pour la seule période 2004/2009, la charge nette cumulée non compensée par l’Etat s’élève pour Paris à près de 100 millions d’euros”, a souligné un communiqué de la mairie de Paris, la capitale étant à la fois ville et département.

En soulevant cette QPC, “le département de Paris entend faire valoir que les lois organisant ces transferts de compétences ne respectent pas les principes constitutionnels de compensation intégrale des charges, d’autonomie financière des collectivités locales et de leur libre administration”.

Ces lois “font injustement peser sur le contribuable parisien le désengagement de l’Etat” ajoute la collectivité.

Par cette action, Paris s’inscrit dans une démarche collective coordonnée par le groupe majoritaire de l’Association des départements de France, soit 58 conseils généraux à majorité de gauche.

Ils réclament tous à l’Etat “la juste compensation” des dépenses engagées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap, du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active.

Le président socialiste du conseil général de Seine-Saint-Denis, Claude Bartolone, avait saisi le 9 décembre le Conseil constitutionnel pour le même motif.