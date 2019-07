Paris : réouverture du centre IVG de l’Hôpital Tenon dans le 20e

Anne Hidalgo, première adjointe, et Fatima Lalem, adjointe chargée de l’égalité femmes/hommes, se réjouissent de la réouverture aujourd’hui du centre IVG de l’Hôpital Tenon, dans le 20 e arrondissement.

Elles souhaitent rappeler que cette réouverture est le fruit d’une mobilisation exemplaire et sans relâche du collectif unitaire pour les droits des femmes du 20 e et des réseaux associatifs militants comme le Planning Familial, la CADAC et l’ANCIC auxquels elles ont apporté tout leur soutien, et remercier toutes celles et ceux qui y ont pris leur part.

Frédérique Calandra, maire du 20 e arrondissement, et les élus de gauche du Conseil de Paris avaient également exprimé à plusieurs reprises leur attachement indéfectible au droit des femmes à disposer librement de leur corps et à être accueillies dans des structures adaptées.

Si Anne Hidalgo et Fatima Lalem se félicitent de l’issue positive donnée à cette lutte, elles resteront très vigilantes quant à l’effectivité de l’activité d’orthogénie, notamment en matière de dotations en postes de médecins praticiens. Elles souhaitent par ailleurs saisir cette occasion pour rappeler que l’offre publique de service en matière d’avortement sur l’espace parisien reste largement déficitaire

et qu’elle risque, en outre, de subir de nouvelles fragilisations notamment à l’issue du transfert programmé du centre IVG de l’Hôpital Saint-Antoine vers l’Hôpital Trousseau sans transfert des moyens nécessaires au bon déroulement de cette pratique.

La première adjointe et l’adjointe chargée de l’égalité femmes/hommes continueront à interpeller les pouvoirs publics pour qu’ils veillent à l’application de la loi sur l’IVG et à se mobiliser aux côtés de toutes celles et ceux qui refusent que l’on remette en cause de quelque manière que ce soit ce droit fondamental chèrement acquis par les femmes.