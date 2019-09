PARIS POUR L’EMPLOI propose le Salon Emploi & Handicap avec LADAPT

Jeudi 3 & vendredi 4 octobre 2019, de 9 h à 18 h, place de la Concorde à Paris (8e)

Accès à l’espace handi-accueillant sur présentation d’une invitation

Handirect est partenaire de Paris pour l’Emploi, vous trouverez sur place le supplément emploi de septembre octobre 2019

Paris pour l’emploi accueille 2 000 recruteurs qui proposeront près de 10 000 offres d’emploi et de formation touchant la plupart des secteurs d’activité. Plus que jamais au cœur de celui qui est devenu le plus important événement de recrutement multisectoriel en France, un espace dédié aux personnes en situation de handicap est proposé en collaboration avec LADAPT. Ce salon est ouvert à tous : avec ou sans diplôme, salarié en reconversion ou en quête de mobilité, sénior ou junior, travailleur relevant d’un handicap, étudiant en recherche d’une formation en alternance ou d’un premier emploi… ; l’entrée est libre et gratuite.

Espace handi accueillant : faciliter les rencontres entre candidats TH et employeurs

Le salon dispose d’un espace dédié de 1 000 m2, dont l’aménagement est pensé pour une circulation autonome des candidats. Des dispositifs spécifiques sont également prévus : plans en braille, interprètes LSF, accompagnateurs… Les conditions sont optimums pour les entretiens des candidats. Entrée accessible aux candidats sur présentation d’une invitation à imprimer ou à présenter depuis un smartphone.

Candidats à un emploi, réservez ces dates sur votre agenda et préparez d’ores et déjà vos rencontres. Le site parisemploi.org sera votre meilleur allié. Tous les postes à pourvoir sont en ligne ainsi que de nombreux conseils afin de préparer efficacement vos entretiens. Salon ouvert à tous, se munir de CV

Candidats, préparez-vous ! Retrouvez toutes les informations et conseils dont vous avez besoin sur le site parisemploi.org à compter du 23 septembre

