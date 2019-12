Paris pour l’Emploi: Incontournable !

L’établissement d’utilité publique Carrefours pour l’Emploi, la Mairie de Paris, la Région Ile de France, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, le Pôle emploi, le CIG petite couronne et avec le soutien du Fonds social européen organisent pour les jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2009, de 9h à 18h, la 7e édition de “Paris pour l’Emploi” sur près d’un hectare au pied de la tour Eiffel sur le Champ de Mars. Près de 400 collectivités et entreprises recruteront. Elles proposeront des emplois qui touchent la plupart des secteurs d’activités. Ils seront destinés à des candidats de tout niveau de qualification et de tout degré d’expérience.

L’année dernière, la manifestation avait attiré aux environs de 47 000 personnes et plus de 6 000 candidats ont été recrutés. Cette année, il en est attendu encore plus. Les conditions d’entrée au forum seront inchangées à savoir, liberté d’accès, gratuité et aucune préinscription exigée.

La situation économique nationale dans le cadre européen et international est délicate en matière d’emploi. Nul ne peut prévoir l’avenir à court terme. Les carnets de commande des entreprises s’allègent, le tissu des PME et des TPE se distend, les espoirs des jeunes diplômés s’estompent, les collectivités se battent avec leur budget en stagnation, les “précaires” fragilisés vivent à crédit, les “sans emplois” survivent sans certitude. Il est donc réconfortant de constater que 400 collectivités et entreprises, présentes au forum prochain, ne désarment pas n’acceptant pas la sinistrose que d’aucuns présentent comme inéluctable.