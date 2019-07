Le rendez-vous du recrutement incontournable de la rentrée « PARIS POUR L’EMPLOI » est de retour les jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2011, place de la Concorde. Lors de sa dernière édition, 53 000 candidats s’étaient rendus au forum pour quelque 5 000 contrats signés. Cette manifestation, à l’initiative de la Ville de Paris, de la Région Ile-de-France et de nombreux autres partenaires emploi franciliens, sera le théâtre d’un dialogue ininterrompu entre employeurs et candidats à l’emploi. Notez que près de 40 000 recrutements ont été réalisés depuis sa naissance.

Ainsi, plus de 1 400 responsables des ressources humaines issus de 450 entreprises et collectivités proposeront de nombreuses offres d’emploi dans tous secteurs d’activité. Forum emploi ouvert à tous : avec ou sans diplôme, salarié en reconversion ou en quête de mobilité, sénior ou junior, candidat à un emploi international, travailleur relevant d’un handicap, étudiant en recherche d’une formation en alternance ou d’un premier emploi…, l’entrée est libre, gratuite et sans pré-inscription. Le maître-mot : la concordance ; place aux profils qui correspondent aux attentes formulées par les DRH.

Nouveauté 2011 : Le village handicap mis en place en 2010 se transforme cette année en véritable pavillon dédié au recrutement des travailleurs handicapés. Des aménagements spécifiques sont mis en place pour maximiser son efficacité :

– Pavillon uniquement accessible au public cible : des entrées spécifiques (intérieure et extérieure) réservées

– Circulation optimisée : un aménagement des stands adapté pour une meilleure circulation des candidats à mobilité réduite

– Dispositifs spécifiques : plans en braille, interprètes LSF, accompagnateurs pendant toute la durée de la visite si nécessaire

– Onglet handicap dans le guide candidat répertoriant les postes plus particulièrement aménagés

– Partenariats étendus mobilisant les principaux acteurs de l’emploi dédiés aux travailleurs handicapés

Candidats à un emploi, réservez ces dates sur votre agenda et préparez d’ores et déjà vos entretiens. Le site www.parisemploi.org sera votre meilleur allié ; tous les postes à pourvoir seront en ligne à compter du 20 septembre et de nombreux conseils vous aident à vous préparer efficacement à vos prochains entretiens.

Jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2011, place de la Concorde, de 9h à 18h

Métro Concorde (lignes 1, 8, 12)

Informations : 01 53 95 15 15 ou www.parisemploi.org