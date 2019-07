« Paris pour l’emploi »… de tous

L’établissement d’utilité publique Carrefours pour l’Emploi, la Mairie de Paris, la Région Ile-de-France, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, le CIG Petite Couronne, le Pôle Emploi, en partenariat avec le Ministère de la Défense et avec le soutien du Fonds social européen organisent les jeudi 14 et vendredi 15 octobre 2010, de 9h à 18h, la 8e édition de Paris pour l’Emploi sur près d’un hectare au pied de la Tour Eiffel sur le Champ de Mars. Près de 400 collectivités et entreprises recruteront. Elles proposeront des emplois qui touchent la plupart des secteurs d’activité. Ils seront destinés à des candidats de tout niveau de qualification et de tout degré d’expérience.

L’année dernière, la manifestation avait attiré quelques 50 000 personnes, engendrant plus de 5 000 signatures de contrats. Cette année, il en est attendu autant. Les conditions d’entrée au forum seront inchangées à savoir ; liberté d’accès, gratuité et aucune préinscription exigée.

Les organisateurs optimisent le recrutement des entreprises en favorisant l’accueil ainsi que la préparation en amont des candidats. Ces derniers bénéficient d’un accompagnement très actif du service public de l’emploi dans toute la région. Tout est fait dans ce sens : outils sur le web ou guide du visiteur, ateliers, réunions d’information collectives proposées par les différentes structures compétentes. L’édition 2010 se targue d’une nouveauté, en l’occurrence l’organisation de 4 villages thématiques balisés sur le lieu d’exposition et identifiés dans le guide du candidat : travailleurs handicapés, emploi public, économie sociale et solidaire, franchise. Ils offriront à chaque visiteur un lieu concentré d’informations sur l’accès particulier à ces métiers ainsi que de rencontrer les entreprises qui recrutent ces profils ciblés.

La situation économique nationale dans le cadre européen et international est délicate en matière d’emploi. Nul ne peut prévoir l’avenir à court terme. Force est de constater que 400 collectivités et entreprises, présentes au forum prochain, ne désarment pas, n’acceptant pas la sinistrose que d’aucuns présentent comme inéluctable. Couvrir cet événement revient à participer à la guerre pour l’emploi et surtout à contribuer à la gagner. C’est pourquoi, Carrefours pour l’Emploi vous invite à connaître tous les rouages et tous les acteurs directs et indirects de la prochaine manifestation pour en informer vos lecteurs, vos auditeurs, vos téléspectateurs ou vos internautes. De toute évidence, parmi ceux qui font votre audience, certains sont en situation difficile en termes d’emploi.

Nouveauté 2010 : le village Handicap… Pour le public relevant d’un handicap, un accueil privilégié avec des équipes d’accompagnants pour les déficients visuels et personnes à mobilité réduite sera proposé ainsi que des plans en braille, des interprètes langue des signes et une entrée de l’extérieur leur sera réservée. Par ailleurs, des symboles et une rubrique identifiée Handicap figurent dans le guide du candidat.

Quelques chiffres du bilan 2009 :

64% des entreprises présentes rencontraient des difficultés à recruter les profils qu’elles recherchent. Paris pour l’emploi s’avère être une réponse efficace ;

Les candidats recherchaient un emploi dans des secteurs très diversifiés et ciblés (28% dans le commerce, 27% dans l’administration, 13% dans l’action sociale / santé humaine

service à la personne…) ;

Pour faire face à la crise et mettre toutes les chances de leur côté, 72% avaient d’ores et déjà élargi leurs recherches vers d’autre secteurs d’activité ;

Néanmoins, la moitié (46%) estimait que la crise économique et les nouveaux besoins qu’elle pourrait susciter constituerait une source d’opportunités professionnelles.

Les jeudi 14 et vendredi 15 octobre 2010, de 9h à 18h, 8e édition de Paris pour l’Emploi au pied de la Tour Eiffel sur le Champ de Mars.