Paris pour l’emploi à la hauteur de vos ambitions

Plus de 1 200 responsables des ressources humaines se mobilisent en s’installant sur la Place de la Concorde lors de la 8e édition du forum de recrutement “Paris pour l’Emploi” les jeudi 14 et vendredi 15 octobre 2010, de 9 h à 18 h.

400 collectivités et entreprises proposeront de nombreux emplois touchant la plupart des secteurs d’activité à tout niveau de qualification et à tout degré d’expérience. Paris pour l’Emploi est le rendez-vous francilien incontournable de la rentrée, à ne pas manquer ! Une chance à exploiter sans hésitation pour bâtir un solide avenir professionnel…

L’édition 2010 se targue d’un village thématique Travailleurs handicapés balisé sur le lieu d’exposition et identifié dans le guide du candidat. Ainsi, près de 60 entreprises et collectivités y proposeront plus spécifiquement des emplois au public relevant d’un handicap. D’autres exposants présents sur le forum auront pour leur part simplement distingué les postes aménagés dans le guide du candidat, ils méritent peut-être également votre attention.

Sensibles aux problématiques de l’emploi en général, l’association reconnue d’utilité publique Carrefours pour l’emploi porte une attention particulière aux problématiques d’accessibilité et de handicap dans le travail. Ce village plus particulièrement dédié à ce public propose des services spécifiques : accueil privilégié, équipes d’accompagnants pour les déficients visuels et personnes à mobilité réduite, plans en braille, interprètes langue des signes, mise en place de symboles et d’une rubrique identifiée Handicap dans le guide remis à chaque candidat…

Avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience, salarié en reconversion ou en quête de mobilité, sénior ou junior, candidat à un emploi international, vous aurez tous au moins une proposition qui vous correspondra… L’entrée sera libre, gratuite et sans préinscription. Surtout, n’oubliez pas vos CV sans faute d’orthographe !

Informez-vous sur www.parisemploi.org. Des offres multiples, des conseils de préparation ainsi qu’une vidéo préparatoire aux entretiens d’embauche sont à votre disposition. Si vous le souhaitez, vous pourrez même télécharger gratuitement le guide du forum.

Contact : 01.53.95.15.15 ou info@parisemploi.org