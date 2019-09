Paris ouvre à l’automne 2011 le plus grand centre francilien d’insertion par le recyclage et la revente d’objets sur le marché Riquet

Le Conseil de Paris des 7 et 8 février examine le protocole d’accord entre la Ville de Paris et Emmaüs Défi, permettant l’ouverture, à l’automne 2011, du plus grand centre francilien d’insertion par le recyclage et la revente d’objets, au sein d’un bric-à-brac installé sur le site de l’ancien marché Riquet dans le 19e arrondissement.

Ce site offrira une surface d’environ 2 230 m² au total, dont 1 000 m² seront consacrés à l’aménagement d’espaces de vente, qui permettra à l’association d’embaucher davantage de

personnes en situation de très grande exclusion, passant ainsi de 81 personnes en contrat d’accompagnement à plus de 180. Le Département de Paris a par ailleurs adopté en décembre 2010, sur proposition de Seybah Dagoma, adjointe chargée de l’économie sociale et solidaire, le dispositif « Premières Heures » permettant à Emmaüs Défi d’embaucher des personnes en situation de très grande exclusion grâce à des dispositifs adaptés en amont de ces chantiers d’insertion. L’association Emmaüs défi, rattachée à Emmaüs France, mène depuis 2007 une action auprès de personnes en difficulté, jeunes ou adultes, liant dispositifs d’urgence et insertion professionnelle ou sociale par l’économique, à travers des activités de collecte, de reconditionnement, et de vente au public de tous types d’objets collectés auprès des particuliers.

Ces objets sont ensuite vendus dans les bric-à-brac du CENTQUATRE et du boulevard Jourdan (qui déménagera à l’automne 2011 sur le marché Riquet), assurant ainsi la moitié des ressources de l’association et l’emploi des salariés.