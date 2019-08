Paris: le musée Picasso fermé pour agrandissement et mise en accessibilité

Inauguré en 1985 et situé dans un palais baroque du Marais, le musée retrace la carrière prolifique de l’artiste espagnol décédé en 1973. Durant les deux ans que devraient durer les travaux, le musée devra laisser ses chefs d’oeuvre sous haute surveillance dans des entrepôts du gouvernement pendant plus de deux ans. Les rénovations de l’espace de 3000 mètres carrés doivent débuter au début de l’an prochain et elles suivront l’informatisation et la restauration de l’inventaire. Elles devraient durer au moins deux ans et coûter quelque 20 millions d’euros.

Selon la directrice, Anne Baldassari, cette modernisation était devenue franchement nécessaire, en raison de problèmes électriques et du manque d’accessibilité des lieux aux pubic handicapé. Mme Baldassari veut aussi augmenter le nombre de visiteurs, qui était d’environ 500 000 personnes par année, et attirer davantage de jeunes, notamment en fournissant plus d’espace aux activités étudiantes. Le musée a une collection d’environ 5000 pièces, mais ne peut en exposer plus de 300 à la fois et cela ne peut plus continuer ainsi, au dire de la directrice. Les peintures, croquis et sculptures de Picasso sont parmi les oeuvres d’art les plus convoitées au monde et sont souvent la cible des voleurs. Leur transport et leur entreposage se feront donc sous la plus haute surveillance des autorités policières et muséales. (Source Musée Picasso)