Paris lance un appel à projets pour les premiers Trophées « Seniors à tout prix » 2011

Les Trophées « Seniors à tout prix », qui succèdent aux « Initiatives de la Bientraitance », ont pour objectif de valoriser toute action qui contribue au bien-être des seniors parisiens et de leur entourage. L’opération est ouverte à toute structure exerçant ses activités sur le territoire parisien : association, établissement, etc.

Cette année, les Trophées « Seniors à tout prix » ont pour thème la vitalité et le bien-être des seniors, qui peut se décliner dans des actions autour de la prévention, la nutrition, les activités physiques, la mobilité, le cadre de vie, etc.

Les actions proposées devront :

– s’adresser aux personnes âgées et/ou à leur famille ou aux professionnels ;

– être innovantes et originales, reproductibles et réalisables facilement et s’inscrire dans la durée ;

– être en cours ou achevées.

Un jury, présidé par Liliane Capelle, adjointe chargée des seniors et du lien intergénérationnel, et composé de professionnels, de représentants du monde associatif et de personnalités indépendantes, se réunira en octobre 2011 pour décerner les prix.

Les dossiers de candidature sont à adresser avant le 18 septembre 2011. Pour toutes précisions : www.paris.fr.