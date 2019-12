Paris lance PANAMMES (Projet d’Aménagements Nouveaux pour Améliorer

Les aménagements de voirie actuels ne permettent pas une réelle autonomie des personnes en situation de handicap, notamment en matière de guidage, repérage, information des personnes à déficience visuelle ou auditives. C’est de ce constat qu’est né le projet PANAMMES.

En 2007, dans le cadre d’assises économiques locales organisées par la Mairie du 12e arrondissement de Paris, le professeur José Alain Sahel, fondateur de l’Institut de la Vision, nouvel organisme de recherche de l’hôpital des Quinze Vingt, propose que cet institut travaille avec la ville de Paris à de nouveaux moyens d’amélioration de l’accessibilité pour les personnes aveugles et malvoyantes à proximité de l’hôpital des Quinze-Vingts. Il lance alors avec la Mairie du XIIe un projet de zone d’expérimentation et sur la base de cette idée, la Ville de Paris a lancé début 2009 un appel à projets pour les entreprises

innovatrices dans le domaine de la compensation des handicaps sur l’espace public.

Terrain d’epérimentation

Le territoire retenu pour l’expérimentation se compose des voies publiques entourant l’hôpital des Quinze Vingt, qui présentent des typologies de voies variées bien représentatives de l’espace public parisien. Les projets retenus obtiendront de la Ville de Paris une autorisation d’occupation du domaine public à titre gracieux pour une durée de six mois. Les futurs occupants resteront responsables de leurs installations, devront en assurer l’entretien puis la dépose. Les projets proposés devront respecter les règles en vigueur sur l’espace public, afin de pas pénaliser l’ensemble des usagers de la voirie. L’Institut de la Vision évaluera les produits, et pourra octroyer l’issue de l’expérimentation un label qui permettra aux industriels de communiquer sur l’adaptation de leurs produits aux besoins des déficients visuels. L’objectif est donc d’aider les entreprises innovantes à trouver un terrain d’expérimentation pour leur produit, les faire tester par une entité faisant autorité et, si l‘expérience s’avère probante, avoir ainsi une référence pour développer leur produit sur un plus large territoire. Ce faisant, la Ville de Paris et l’Institut de la Vision espèrent pouvoir faire progresser le secteur de l’aide à la mobilité urbaine.

Olivier Chrétien,

Ville de Paris in La Lettre de l’Accessibilté