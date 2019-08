Paris, l’AFPA participe à la 10e édition du Salon de la formation continue

L’AFPA participera à la 10e édition du Salon de la formation continue les 26 et 27 mars à Paris – Porte de Versailles L’AFPA (Association pour la formation professionnelle des adultes) sera doublement présente au Salon de la formation continue, les 26 et 27 mars, à la Porte de Versailles (pavillon 8) à Paris. Elle participera sur le stand du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi aux côtés d’autres acteurs du secteur, de 10 h 00 à 18 h 00, à l’information du grand public sur les différents dispositifs de formation. Enfin un spécialiste VAE de l’AFPA Ile de France participera à deux conférences sur le thème de la VAE. Autant d’informations et d’outils indispensables à la concrétisation d’un projet professionnel.

Sur le stand du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, aux côtés de la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP), de la Délégation Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP), et du Centre INFFO, des conseillers de l’AFPA Ile de France présenteront et expliqueront aux visiteurs les différents dispositifs de formation offerts aux salariés : le congé individuel de formation (CIF), le droit individuel à la formation (DIF), le contrat de professionnalisation, les stages de perfectionnement, validation des acquis de l’expérience (VAE)…

Enfin, un référent VAE de l’AFPA interviendra également lors de deux conférences sur la validation des acquis de l’expérience :

– vendredi 26 mars à 12 h 00

« La validation des acquis de l’expérience (VAE) : un tremplin pour sa carrière »

– samedi 27 mars à 16 h 00

« VAE – transformer son expérience en diplôme »